Almanacco del 18 Ottobre

Il 18 ottobre è il 291° giorno del calendario gregoriano (292° negli anni bisestili). Mancano 74 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Luca Evangelista: Uno dei quattro evangelisti, autore del Vangelo secondo Luca e degli Atti degli Apostoli. È considerato il patrono degli artisti e dei medici.

Personaggi Famosi Nati il 18 Ottobre

Chuck Berry (1926-2017): Cantante, chitarrista e compositore statunitense, uno dei pionieri del rock and roll. Brani come “Johnny B. Goode” hanno segnato la storia della musica.

Jean-Claude Van Damme (1960): Attore, regista e produttore belga, noto per i suoi ruoli in film d’azione come “Bloodsport” e “Kickboxer”.

Martina Navrátilová (1956): Tennista ceca naturalizzata statunitense, una delle più grandi campionesse nella storia del tennis femminile.

Personaggi Famosi Morti il 18 Ottobre

Thomas Edison (1847-1931): Inventore e imprenditore statunitense, famoso per le sue numerose invenzioni tra cui la lampadina a incandescenza e il fonografo.

Charles Gounod (1818-1893): Compositore francese, noto soprattutto per l’opera “Faust” e per il suo “Ave Maria” basato su un preludio di Bach.

Evento Storico

Il 18 ottobre 1967: Il ritorno sulla Terra della sonda Venera 4 dopo aver trasmesso dati dall’atmosfera di Venere, segnando una pietra miliare nell’esplorazione spaziale.