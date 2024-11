Almanacco del 17 novembre

Il 17 novembre è il 321º giorno del calendario gregoriano, con 44 giorni rimanenti fino alla fine dell’anno. Questo giorno è spesso associato a celebrazioni e ricordi storici significativi.

Principali Santi del Giorno

San Ignazio di Antiochia: Vescovo e martire, celebrato per la sua devozione e il suo impegno nella diffusione del cristianesimo.

Santa Elisabetta di Ungheria: Regina e santa, nota per la sua generosità verso i poveri e i malati.

Personaggi Famosi Nati il 17 Novembre

Rachel McAdams (1978): Attrice canadese nota per i suoi ruoli in film come “Mean Girls”, “The Notebook” e “Spotlight”. Ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione in “Spotlight”.

Danny DeVito (1944): Attore, regista e produttore statunitense, famoso per i suoi ruoli in “Taxi”, “It’s Always Sunny in Philadelphia” e “Twins”.

Martin Scorsese (1942): Regista e produttore statunitense, uno dei principali esponenti del cinema contemporaneo, noto per film come “Taxi Driver” e “The Departed”.

Personaggi Famosi Morti il 17 Novembre

Mary I d’Inghilterra (1558): Regina d’Inghilterra nota come “Bloody Mary” per la sua repressione dei protestanti.

Catherine the Great (1796): Imperatrice di Russia che ha governato dal 1762 al 1796, nota per le sue riforme e il suo mecenatismo.

Auguste Rodin (1917): Scultore francese, celebre per opere come “Il Bacio” e “Il Pensatore”.

Evento Storico

Il 17 novembre 1494, Giovanni Pico della Mirandola, filosofo rinascimentale italiano, muore in circostanze misteriose, probabilmente avvelenato.