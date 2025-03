Almanacco del 17 Marzo

Il 17 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Patrizio (Vescovo)

Sant’Agricola di Chalon sur Saone (Vescovo)

Santa Gertrude di Nivelles

San Patrizio è il protettore dei minatori.

Accadde Oggi

1861: Vittorio Emanuele II proclamato Re d’Italia. «Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Regno». Con queste parole, Vittorio Emanuele II divenne il primo Re dell’Italia unita, segnando un momento storico fondamentale nella storia del paese.

Nati in Questo Giorno

1951: Kurt Russell. Protagonista del cinema d’azione ed horror targato Hollywood tra gli anni Settanta e Ottanta. Nato a Springfield, nel Massachusetts, già all’età di dieci anni firma un contratto con la Disney. Russell è noto per film come “Escape from New York” e “The Thing”.

1938: Rudolf Nureyev. L’etoile per eccellenza della storia della danza, modello insuperabile di eleganza e agilità, è considerato il più grande ballerino di tutti i tempi. Nato a Irkutsk, nell’allora Unione Sovietica, Nureyev ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo con la sua straordinaria tecnica e presenza scenica.

1969: Paola Palma. Nata a Caserta, vive l’infanzia a Stresa per poi trasferirsi a Milano nel 1990. Studia danza classica dall’età di quattro anni e vive intensamente il teatro, scoprendosi poi direttore artistico e coreografa di grande talento.

Nati… Sportivi

1939: Giovanni Trapattoni. Nato a Cusano Milanino, in provincia di Milano, è stato un calciatore e allenatore. Giovanni Luciano Giuseppe Trapattoni (così all’anagrafe) ha giocato nel centrocampo del Milan, dal 1957 al 1971, e ha allenato numerose squadre italiane e internazionali, diventando uno dei tecnici più titolati della storia del calcio.

1986: Edin Džeko. Nato a Sarajevo, Bosnia, è un calciatore alto 193 cm, dal 2011 al 2015 attaccante del Manchester City, dove arriva grazie a un investimento di 35 milioni e con un ingaggio superiore agli otto milioni di euro all’anno. Džeko è noto per la sua abilità nel gioco aereo e per la sua prolificità sotto porta.

1997: Katie Ledecky. Sin da giovane scrive pagine importanti nella storia del nuoto mondiale. Sia in campo maschile che femminile è l’unica atleta ad aver vinto l’oro dai 200 m ai 1500 m stile libero. Nata a Washington, D.C., Ledecky è considerata una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi, con numerosi record mondiali e medaglie olimpiche al suo attivo.

1972: Mia Hamm. Mentre nel calcio maschile si discute ancora se il migliore sia stato Maradona o Pelé, con qualcuno che avanza candidature di atleti più giovani, impegnati nel Terzo millennio nei principali campionati europei, nel calcio femminile Mia Hamm è unanimemente riconosciuta come una delle migliori giocatrici di tutti i tempi. Hamm ha vinto numerosi titoli con la nazionale statunitense e ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio mondiale.

Eventi Sportivi

2012: Sei Nazioni 2012, Italia quinta. All’Olimpico di Roma, davanti a più di 70.000 spettatori, l’Italia ha sconfitto la Scozia per 13 a 6, nell’incontro di rugby valido per la quinta ed ultima giornata del Torneo Sei Nazioni. Grazie a questa vittoria, l’Italia evitò l’ultimo posto in classifica e dimostrò di essere una squadra competitiva nel panorama rugbistico europeo.

Angolo Lettura

2013: “Quando l’imperatore era un dio”. Questa settimana consigliamo il libro della scrittrice nippo-americana Julie Otsuka “Quando l’imperatore era un dio”, un libro pubblicato negli Stati Uniti nel 2002 e in Italia nel gennaio 2013. Il romanzo racconta la storia di una famiglia giapponese-americana durante la Seconda Guerra Mondiale e offre una profonda riflessione sulle conseguenze dell’internamento nei campi di concentramento negli Stati Uniti.