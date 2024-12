Almanacco del 17 Dicembre

Il 17 dicembre è il 350º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 15 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Giovanni di Matha (Sacerdote)

San Floriano (Venerato a Bologna)

San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)

Sant’Olimpia (Vedova)

Santa Begga (Badessa di Andenne)

Santa Wivine (Vivina, Badessa benedettina)

Santi Anania, Misaele e Azaria (Abdenago, Misach e Sidrach, Martiri)

Accadde Oggi

1989: Primo episodio de “I Simpson”. Homer, impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore alla sicurezza, rimane senza tredicesima e non sa come far fronte alle spese dei regali di Natale per i figli Bart, Lisa e Maggie.

1903: Primo volo dei fratelli Wright. Trentasei metri planando a tre metri dal suolo, un piccolo passo per due tipografi dell’Ohio, ma un grande passo per l’umanità, che entra così nella storia dell’aviazione mondiale.

1843: Pubblicato “Canto di Natale” di Charles Dickens. La quotidianità di Ebenezer Scrooge, un vecchio ricco e taccagno, viene scossa dalla comparsa di tre spettri che gli mostrano il Natale in tre dimensioni temporali: passato, presente e futuro.

Nati in Questo Giorno

1936: Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires, Argentina, è il primo Papa gesuita e latinoamericano della storia, noto per il suo approccio pastorale innovativo.

1975: Milla Jovovich. Attrice e modella ucraina naturalizzata statunitense, nota per il suo fascino e talento, debutta a soli 11 anni sulle passerelle e nei film.

Nati… Sportivi

1960: Moreno Argentin. Ex ciclista italiano, nato a San Donà di Piave (Venezia), campione del mondo su strada nel 1986.

1988: Jin Sun-yu. Pattinatrice di short track sudcoreana, vincitrice di tre medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.