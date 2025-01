Almanacco del 16 Gennaio

Il 16 gennaio è un giorno di grandi eventi storici e nascite importanti. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

San Marcello (Papa)

San Tiziano di Oderzo (Vescovo)

Santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto (Protomartiri dell’Ordine dei Frati Minori)

San Dana (Danatte, Martire)

San Fursa (Furseo, Abate)

San Leobazio (Abate)

San Melas (Vescovo di Rhinocolura)

San Triviero (Troverio, Sacerdote)

Sant’Onorato di Arles (Vescovo)

Santa Giovanna da Bagno di Romagna (Monaca camaldolese)

San Marcello è il protettore degli stallieri.

Accadde Oggi

1605: Pubblicato il primo romanzo di Don Chisciotte. «In un luogo della Mancia, del quale non voglio ricordarmi il nome, viveva non molto tempo fa un gentiluomo di quelli che possiedono lancia e scudo, magro ronzino e cane da caccia…» Con queste parole si aprì il celebre romanzo di Miguel de Cervantes, “Don Chisciotte della Mancia”, un capolavoro letterario che ha segnato la storia della letteratura mondiale.

Nati in Questo Giorno

1749: Vittorio Alfieri. Figura di primo piano dell’illuminismo e precursore del Romanticismo italiano, con il suo spirito inquieto e avverso ad ogni forma di tirannia, Vittorio Alfieri resta un mirabile esempio per numerosi letterati. Nato ad Asti.

1974: Kate Moss. Star assoluta delle passerelle internazionali, Kate Moss è una delle modelle più iconiche. A dispetto della non considerevole altezza per una modella, il suo stile e carisma l’hanno resa un’icona di moda e cultura pop. Nata a Croydon, Londra.

1932: Dian Fossey. Zoologa e antropologa americana, dedicò la sua vita alla conoscenza e alla difesa dei gorilla in Africa. La sua opera è stata fondamentale per la conservazione di questa specie e per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tutela degli animali selvatici.

Nati… Sportivi

1979: Giacomo Sintini. Nato a Lugo di Romagna, Ravenna, è stato un pallavolista italiano. Dopo aver superato una grave malattia, tornò a giocare, vincendo campionati e diventando un simbolo di resilienza e determinazione.

1984: Stephan Lichtsteiner. Nato ad Adligenswil, Svizzera, è un ex calciatore, noto per il suo ruolo di difensore destro nella Nazionale svizzera e nella Juventus, con cui ha vinto numerosi titoli.

Scomparsi Oggi

1957: Arturo Toscanini. Genio della musica, stimato come uno dei più valenti direttori d’orchestra di sempre e uno dei più rigorosi interpreti di Verdi, Beethoven e Wagner. Divenne un simbolo della cultura musicale italiana.

2023: Gina Lollobrigida. Icona di fascino e bellezza del cinema italiano negli anni ’50 e ’60, per anni fu la principale antagonista di Sofia Loren e una delle attrici italiane più acclamate a livello internazionale.