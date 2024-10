Almanacco del 15 ottobre

Il 15 ottobre è il 288° giorno del calendario gregoriano (289° negli anni bisestili). Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santa Teresa d’Avila: Riformatrice del Carmelo, mistica e dottore della Chiesa.

Sant’Edvige di Andechs: Duchessa di Slesia, nota per la sua generosità e opere di carità.

Personaggi Famosi Nati il 15 Ottobre

Friedrich Nietzsche (1844-1900): Filosofo e scrittore tedesco, celebre per le sue opere come “Così parlò Zarathustra” e “Al di là del bene e del male”, che hanno influenzato profondamente il pensiero moderno.

Mario Puzo (1920-1999): Scrittore e sceneggiatore statunitense di origine italiana, famoso per il suo romanzo “Il Padrino”, che ha ispirato l’iconica trilogia cinematografica.

Sarah Ferguson (1959): Duchessa di York, ex moglie del principe Andrea del Regno Unito, attiva nel campo della beneficenza e autrice di libri per bambini.

Personaggi Famosi Morti il 15 Ottobre

Mata Hari (1876-1917): Danzatrice e spia olandese, famosa per essere stata giustiziata durante la Prima Guerra Mondiale con l’accusa di spionaggio.

Cole Porter (1891-1964): Compositore e paroliere statunitense, autore di numerosi successi musicali tra cui “Night and Day” e “I’ve Got You Under My Skin”.

Evento Storico

Il 15 ottobre 1582: Entrata in vigore del calendario gregoriano in gran parte dell’Europa cattolica, sostituendo il precedente calendario giuliano.