Almanacco del 15 novembre

Il 15 novembre è il 319º giorno dell’anno e mancano 46 giorni alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

San Teodoro di Amasea: Vescovo e martire del IV secolo.

San Giovanni Nepomuceno: Santo ceco, confessore e martire del XVIII secolo.

Sant’Alberto Magno: Dottore della Chiesa, noto filosofo e teologo, vissuto nel XIII secolo, patrono degli scienziati.

Personaggi Famosi Nati il 15 Novembre

Shailene Woodley (1991): Attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in film come “The Fault in Our Stars” e la serie TV “Big Little Lies”. È anche attivista ambientale.

Paulo Dybala (1993): Calciatore argentino, attaccante per la Juventus e la nazionale argentina.

Georgia O’Keeffe (1887-1986): Pittrice statunitense, conosciuta per i suoi dipinti di fiori ingranditi e paesaggi del sud-ovest americano.

Personaggi Famosi Morti il 15 Novembre

Johannes Kepler (1571-1630): Astronomo tedesco, noto per le sue leggi del moto planetario.

Margaret Mead (1901-1978): Antropologa statunitense, famosa per i suoi studi sulle culture del Pacifico.

Enrico Fermi (1901-1954): Fisico italiano, uno dei principali creatori del primo reattore nucleare e premio Nobel per la fisica nel 1938.

Evento Storico

Il 15 novembre 1864, durante la Guerra Civile Americana, il generale William Tecumseh Sherman iniziò la sua marcia verso il mare, una campagna militare devastante attraverso la Georgia.