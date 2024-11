Almanacco del 14 novembre

Introduzione Il 14 novembre è il 318º giorno del calendario gregoriano, con 47 giorni rimanenti fino alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

San Lorenzo O’Toole: Arcivescovo di Dublino, noto per la sua opera di riforma della Chiesa irlandese e per i suoi miracoli.

San Serapio d’Inghilterra: Martire mercedario, celebrato per il suo impegno nella diffusione della fede cristiana.

Santi Nicola Tavelic e compagni: Sacerdoti francescani, martiri per la loro fede.

Giornata Mondiale del giorno

Il 14 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Diabete (GMD), promossa dall’International Diabetes Federation (IDF), con lo scopo di informare e sensibilizzare le persone in merito alla malattia e, al contempo, diffondere le norme di prevenzione del diabete. L’IDF è una federazione di 200 Associazioni in oltre 160 paesi ed in Italia esistono diverse associazioni che si occupano della malattia, che è stata riconosciuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un “problema sociale per il mondo”.

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Claude Monet (1840-1926): Pioniere dell’Impressionismo, noto per i suoi paesaggi e ritratti vibranti.

Carlo III del Regno Unito (1948): Re del Regno Unito, nato nel 1948 e attuale sovrano.

Stefano Gabbana (1962): Stilista italiano, cofondatore della nota casa di moda Dolce & Gabbana.

Emis Killa (1989): Rapper italiano, noto per il suo stile tagliente e le sue performance memorabili.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

William Shakespeare (1564-1616): Famoso drammaturgo inglese, autore di opere come “Romeo e Giulietta” e “Amleto”.

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Compositore tedesco, noto per opere come la “Messa in Si minore” e “Il clavicembalo ben temperato”.

Albert Einstein (1879-1955): Fisico teorico tedesco, noto per la teoria della relatività.

Evento storico

Il 14 novembre 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, la città di Coventry, in Inghilterra, fu pesantemente bombardata dalla Luftwaffe tedesca, causando gravi distruzioni e perdite umane.