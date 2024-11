Almanacco del 13 novembre

Introduzione Il 13 novembre è il 317º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 48 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Sant’Omobono Tucenghi: Laico nato a Cremona nel XII secolo, noto per la sua esemplare vita cristiana.

Sant’Agostina Pietrantoni: Religiosa sabina, nota per il suo servizio ai malati.

San Brizio di Tours: Vescovo francese.

San Florido di Città di Castello: Vescovo italiano.

San Diego di Alcalà: Religioso spagnolo dei Frati Minori.

Santi Antonino, Niceforo, Zebina, Germano e Manatha: Martiri cristiani.

Sant’Eugenio II di Toledo: Vescovo spagnolo.

Santa Maxellendis: Vergine e martire.

Sant’Abbone di Fleury: Abate francese.

Santi Arcadio, Pascasio, Probo, Eutichiano e Paulillo: Martiri cristiani.

Beato Varmondo Arborio di Ivrea: Vescovo italiano.

Personaggi famosi nati il 13 novembre

Jimmy Fontana (1934-2013): Cantante italiano, noto per la celebre canzone “Il mondo”.

Whoopi Goldberg (1955): Attrice e comica statunitense, vincitrice di premi Oscar e Emmy.

Biagio Izzo (1962): Comico e attore italiano, noto per il duo Bibì & Cocò.

Dacia Maraini (1936): Scrittrice italiana, figlia dello scrittore Fosco Maraini.

Ippolito Pindemonte (1753-1828): Poeta e letterato italiano.

Benedetta Rossi (1972): Chef, blogger e influencer italiana.

Personaggi famosi morti il 13 novembre

Riccardo Scamarcio (1979-2024): Attore italiano, noto per i suoi ruoli in film e serie TV.

Alberto Lattuada (1914-2005): Regista e sceneggiatore italiano, importante figura del cinema italiano.

Art Malik (1955): Attore britannico, noto per i suoi ruoli in film e serie TV.

Caroline Goodall (1959): Attrice britannica, attiva in cinema e televisione.

Chris Noth (1954): Attore statunitense, famoso per i suoi ruoli in serie TV come “Sex and the City”.

Evento storico

Il 13 novembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, le forze alleate lanciarono l’Operazione Torch, un’invasione alleata del Nord Africa.