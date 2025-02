Almanacco del 13 Febbraio

Il 13 febbraio è una data significativa, ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Maura (Martire)

San Benigno di Todi (Martire)

Santa Fosca (Martire)

San Castore

San Fulcranno (Fulcrano) di Lodeve (Vescovo)

San Gosberto

San Guimerra (Guimera, Vescovo di Carcassonne)

San Martiniano (Martire tebeo)

Sant’Una (Huna, Monaco)

Accadde Oggi

1894: I Lumière brevettano il Cinematografo. Uno strumento in grado di catturare e riprodurre immagini, unendo le proprietà di una camera da presa e di un proiettore. Con il Cinematographe la realtà per la prima volta non era solo visibile, ma riproducibile all’infinito. I fratelli Lumière rivoluzionarono il mondo dell’intrattenimento con questa invenzione, aprendo le porte all’industria cinematografica moderna.

Nati in Questo Giorno

1974: Robbie Williams. Star del pop inglese, prima come membro di una delle “boy band” più popolari di sempre e poi come solista, vendendo in tutto il mondo 90 milioni di album. Nato a Stoke-on-Trent, nel Regno Unito, Williams ha conquistato il cuore di milioni di fan con la sua musica e il suo carisma.

1950: Peter Gabriel. Artista inglese tra i più raffinati del genere rock e soul, con oltre cinquant’anni d’esperienza alle spalle. Peter Brian Gabriel, nato a Chobham, nel sudest dell’Inghilterra, ha solo 16 anni quando fonda i Genesis, gruppo che ha rivoluzionato il rock progressivo. Successivamente ha intrapreso una brillante carriera solista.

Nati… Sportivi

1952: Freddy Maertens. Nato a Nieuwpoort, Belgio, è stato un ciclista su strada e su pista. Da professionista, dal 1972 al 1987, ha vinto una Vuelta a España e due campionati del mondo su strada nel 1976 e 1981. Maertens è considerato uno dei grandi nomi del ciclismo internazionale.

1986: Rosalba Forciniti. Nata a Cosenza, è una judoka. Nel 2010 ha vinto l’argento individuale agli Europei assoluti di Vienna. A Londra, ai Giochi Olimpici 2012, nella categoria fino a 52 chilogrammi, ha conquistato la medaglia di bronzo, portando l’Italia sul podio del judo mondiale.