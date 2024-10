Almanacco del 12 Ottobre

Il 12 ottobre è il 285° giorno del calendario gregoriano (286° negli anni bisestili). Mancano 80 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Il 12 ottobre si venerano San Serafino di Montegranaro, religioso cappuccino, e San Felice IV, papa.

Personaggi Famosi Nati oggi

Luciano Pavarotti (1935-2007): Tenore italiano di fama mondiale, noto per la sua straordinaria voce e per aver portato l’opera al grande pubblico. Tra i suoi successi ricordiamo le interpretazioni di arie come “Nessun dorma”.

Hugh Jackman (1968): Attore e produttore australiano, famoso per il ruolo di Wolverine nella serie di film “X-Men” e per la sua carriera nel teatro musicale, con performance acclamate in “Les Misérables” e “The Greatest Showman”.

Alejandro González Iñárritu (1963): Regista, produttore e sceneggiatore messicano, vincitore di premi Oscar per film come “Birdman” e “The Revenant”.

Personaggi Famosi Morti oggi

Jean Sibelius (1865-1957): Compositore finlandese, una delle figure più importanti della musica del tardo Romanticismo. Conosciuto per le sue sinfonie e per il poema sinfonico “Finlandia”.

Anatole France (1844-1924): Scrittore francese, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1921. Tra le sue opere più celebri ci sono “L’isola dei pinguini” e “Il giglio rosso”.

Carlo Acutis (1991-2006): Giovane italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica, la sua testimonianza di vita, anche grazie al web, ha raggiunto ogni angolo del pianeta.

Evento Storico

Il 12 ottobre 1492: Cristoforo Colombo sbarca nelle Americhe, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia mondiale.