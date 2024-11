Almanacco del 12 novembre

Il 12 novembre è il 316º giorno dell’anno e mancano 49 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Giosafat Kuncewycz: Vescovo e martire ucraino.

San Diego di Alcalà: Religioso spagnolo dei Frati Minori.

San Renato di Angers: Vescovo francese noto per la sua devozione e pietà.

Santi Benedetto, Giovanni, Matteo, Isacco e Cristiano: Monaci e protomartiri della Polonia.

Personaggi Famosi Nati il 12 Novembre

Roland Barthes (1915-1980): Critico letterario francese, esponente della nuova critica francese di orientamento strutturalista.

Nadia Comaneci (1961): Ginnasta rumena, nota per aver ottenuto il primo 10 perfetto alle Olimpiadi di Montreal del 1976.

Ryan Gosling (1980): Attore canadese, conosciuto per i suoi ruoli in film come “La La Land” e “Drive”.

Anne Hathaway (1982): Attrice statunitense, vincitrice di un Oscar per il film “Les Misérables”.

Grace Kelly (1929-1982): Attrice statunitense e principessa consorte di Monaco, nota per film come “La finestra sul cortile” e “Caccia al ladro”.

Personaggi Famosi Morti il 12 Novembre

Stan Lee (1922-2018): Fumettista e produttore cinematografico statunitense, creatore di personaggi iconici come Spider-Man e i Vendicatori.

Mario Merola (1934-2006): Cantante e attore italiano, noto per la sua interpretazione delle canzoni napoletane e per essere il “Re della sceneggiata napoletana”.

Evento Storico

Il 12 novembre 1980, la navetta spaziale statunitense Voyager 1 invia le prime immagini di Saturno, rivelando dettagli sorprendenti del pianeta e dei suoi anelli.