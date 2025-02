Almanacco del 12 Febbraio

Il 12 febbraio è una data significativa, ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Sant’Eulalia (Vergine e Martire in Spagna)

San Goslino (Gozzelino, Abate di San Solutore)

San Melezio di Antiochia (Vescovo)

Accadde Oggi

1941: Primo test della penicillina su un paziente. Le sorti della guerra della medicina contro batteri e malattie infettive volsero a favore della prima, mentre la Seconda guerra mondiale seminava morte e distruzione in Europa. A tredici anni dalla scoperta della penicillina, il 12 febbraio 1941, avvenne il primo test clinico su un paziente, aprendo nuove frontiere nella lotta alle infezioni batteriche.

Nati in Questo Giorno

1809: Abraham Lincoln. Primo presidente USA repubblicano e il più amato e celebrato tra gli inquilini della Casa Bianca, i suoi principali meriti furono la conservazione dell’unità del Paese e l’abolizione della schiavitù. Nato a Hodgenville, Kentucky, Lincoln è ricordato come un simbolo di libertà e uguaglianza.

1923: Franco Zeffirelli. Noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni Settanta e Ottanta. Fiorentino doc, dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti a Firenze, Zeffirelli ha diretto film indimenticabili come “Romeo e Giulietta” e “Gesù di Nazareth”.

1809: Charles Darwin. Nessuno più di lui fece luce sull’origine dell’uomo, dando con la teoria evoluzionista un nuovo corso alla scienza e ai rapporti tra quest’ultima e la religione. Nato a Shrewsbury, Inghilterra, Darwin è celebre per la sua opera “L’origine delle specie”.

Nati… Sportivi

1919: Ferruccio Valcareggi. Nato a Trieste e morto a Firenze il 2 novembre 2005, è stato un calciatore e poi allenatore (anche della Nazionale italiana), campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Valcareggi è ricordato come uno dei più grandi tecnici del calcio italiano.

Scomparsi Oggi

2000: Charles Schulz. Fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre, è nato a Saint Paul, Minnesota, e morto a Santa Rosa nel 2000. Schulz è il creatore dei celebri “Peanuts”, con personaggi indimenticabili come Charlie Brown e Snoopy.