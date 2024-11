Almanacco del 10 novembre

Il 10 novembre è il 314º giorno del calendario gregoriano (315º negli anni bisestili). Mancano 51 giorni alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

Il 10 novembre si venera San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa, noto per aver consolidato il potere papale e difeso la fede cattolica durante il suo pontificato.

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Giuseppe Verdi (1813-1901): Compositore italiano di opere liriche famose come “Rigoletto”, “Il Trovatore” e “La Traviata”. Verdi è considerato uno dei più grandi compositori d’opera di tutti i tempi.

Richard Burton (1925-1984): Attore gallese noto per le sue interpretazioni teatrali e cinematografiche, nonché per il suo matrimonio con Elizabeth Taylor. Ha recitato in film come “Cleopatra” e “Chi ha paura di Virginia Woolf?”.

Neil Gaiman (1960): Scrittore britannico di romanzi, fumetti e racconti, noto per opere come “American Gods” e la serie di fumetti “The Sandman”.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

Arthur Rimbaud (1854-1891): Poeta francese, uno dei più influenti della letteratura moderna. La sua opera, sebbene breve, ha lasciato un’impronta indelebile nella poesia.

Mikhail Kalashnikov (1919-2013): Inventore russo, noto per aver progettato il fucile d’assalto AK-47, una delle armi più diffuse al mondo.

Ken Kesey (1935-2001): Scrittore statunitense, autore del celebre romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”.

Evento Storico

Il 10 novembre 1989, il Muro di Berlino è stato abbattuto, segnando l’inizio della fine della Guerra Fredda e aprendo la strada alla riunificazione della Germania.