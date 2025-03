Almanacco 25 Marzo

Il 25 marzo è una giornata piena di eventi significativi e di nascite illustri. Ecco l’almanacco per questa data.

Santi del Giorno

Sant’Isacco (Patriarca)

Santa Lucia Filippini (Vergine)

San Dismas, il Buon Ladrone

San Dula (Martire di Nicomedia)

San Mona di Milano (Vescovo)

San Pelagio di Laodicea (Vescovo)

San Procopio di Sazava (Abate)

Sant’Ermelando (Abate di Aindre)

Santa Matrona di Tessalonica (Martire)

Accadde Oggi

1436: Consacrata la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Costruita in un periodo che attraversa il Medioevo e il Rinascimento, la cattedrale di Firenze rappresenta uno dei simboli architettonici e culturali più importanti d’Italia. Quando fu ultimata, era la più grande cattedrale d’Europa, famosa anche per la cupola progettata da Filippo Brunelleschi.

1585: Istituita l’Accademia della Crusca. Da oltre quattro secoli, l’Accademia della Crusca è la massima autorità linguistica italiana, incaricata di preservare e valorizzare la lingua italiana. Fondata da un gruppo di studiosi fiorentini, è diventata un punto di riferimento per grammatica e lessico.

1945: Debutta Napoli milionaria di De Filippo. Eduardo De Filippo porta in scena uno dei suoi capolavori più celebri, raccontando la realtà della Napoli devastata dalla guerra, in un’opera che mescola dramma e comicità, ponendo la famiglia al centro della narrazione.

Nati in Questo Giorno

1940: Mina. Icona della musica italiana, Mina è conosciuta per la sua straordinaria voce e per le sue interpretazioni indimenticabili. Nata a Busto Arsizio, ha inciso migliaia di canzoni, consolidando il suo ruolo di regina della musica leggera italiana.

1867: Arturo Toscanini. Uno dei più grandi direttori d’orchestra di sempre, Toscanini è stato un maestro indiscusso dell’interpretazione musicale, famoso per la sua perfezione e passione. Nato a Parma, ha diretto le orchestre più prestigiose del mondo.

1942: Aretha Franklin. Soprannominata Lady Soul, Aretha Franklin è stata una delle voci più potenti e influenti della musica gospel e R&B. Nata a Memphis, ha conquistato il mondo con classici come “Respect” e “Think”.

1947: Elton John. Leggenda del rock mondiale e “Baronetto” per la sua nomina a cavaliere, Elton John è un musicista e cantautore che ha scritto pagine indelebili della musica pop e rock. Nato a Pinner, Londra, ha regalato al mondo successi come “Your Song” e “Rocket Man”.

Nati… Sportivi

1981: Gianluca Pegolo. Nato a Bassano del Grappa, Pegolo è stato portiere del Sassuolo per oltre un decennio. Con 50 presenze in Serie A, ha rappresentato un punto di riferimento per la squadra emiliana.

Scomparsi Oggi

1918: Claude Debussy. Innovatore musicale e protagonista dell’impressionismo, Debussy è stato uno dei più grandi compositori francesi. Nato a Saint-Germain-en-Laye, ha trasformato la musica classica con opere come “Clair de Lune” e “Prélude à l’après-midi d’un faune”.