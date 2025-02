Almanacco 24 Febbraio

Il 24 febbraio è una data significativa, ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Beato Costanzo Servoli da Fabriano (Domenicano)

San Sergio (Martire)

San Modesto di Treviri (Vescovo)

Sant’Evezio di Nicomedia (Martire)

Sant’Etelberto (Re del Kent)

Sant’Edilberto (Re dei Canzii in Inghilterra)

Accadde Oggi

1955: “Marcellino pane e vino” al cinema. Nell’elenco delle pellicole evergreen per genitori e figli, occupa un posto speciale il bambino che aveva per famiglia un gruppo di frati e per amici l’immaginario Manuel e Gesù. Il film racconta la storia toccante del piccolo orfano Marcellino, cresciuto in un monastero, che cerca il suo posto nel mondo.

Nati in Questo Giorno

1955: Steve Jobs. Genio dell’informatica, imprenditore creativo, opinion leader, visionario. È stato tutte queste cose assieme in 35 anni di carriera professionale, vissuta con un solo e unico scopo: cambiare il mondo attraverso la tecnologia. Fondatore di Apple, Jobs ha rivoluzionato l’informatica e l’elettronica di consumo con prodotti come l’iPhone, l’iPad e il Mac.

1965: Alessandro Gassmann. Figlio di cotanto padre, dall’illustre genitore ha ereditato soprattutto l’ecletticità nell’alternare ruoli drammatici e brillanti, sia sul set che sul palcoscenico. Romano de Roma, Gassmann ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento.

1931: Marta Marzotto. Popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondane, Marta Vacondio (il vero nome) nasce a Reggio Emilia. Inizia a lavorare sin da piccola come mondina (seguendo le orme della madre) e si afferma come modella e stilista, diventando un’icona del jet set internazionale.

Nati… Sportivi

1955: Alain Prost. Nato a Lorette, Francia, è un ex pilota automobilistico. Alain Marie Pascal Prost, dal 1980 al 1993, ha vinto 51 Gran Premi di Formula Uno e 4 volte il titolo mondiale piloti: con la McLaren e la Williams. Prost è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

1964: Francesco Baiano. Nato a Napoli, è un ex attaccante di calcio e dal 2007 allenatore. Nella lunga carriera ha indossato le maglie di Napoli, Empoli, Parma, Avellino, Foggia e Fiorentina. Con i viola ha disputato 119 partite in Serie A, segnando numerosi gol e diventando un beniamino dei tifosi.

Scomparsi Oggi

2003: Alberto Sordi. L’essere italiano nel bene e nel male. È stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista dell’Albertone nazionale, tra i maggiori interpreti della commedia all’italiana. Sordi ha lasciato un’eredità cinematografica ineguagliabile, con film come “Un americano a Roma” e “Il medico della mutua”.

1990: Sandro Pertini. Nel cuore degli italiani resta il “presidente più amato di sempre”, protagonista sul campo di quasi settant’anni di storia nazionale. Pertini è ricordato per la sua integrità morale e il suo impegno nella lotta per la libertà e la giustizia sociale. È stato il settimo Presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1978 al 1985.