Almanacco 20 novembre. È la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il 20 novembre è una data importante per tutti i bambini e le bambine del mondo, perché è la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In questo giorno, si celebrano i diritti di tutti i bambini e le bambine, a prescindere dalla loro razza, religione, etnia o condizione sociale.

La giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1954. Nel 1989, le Nazioni Unite hanno adottato la Convenzione sui diritti dell’infanzia, un trattato internazionale che sancisce i diritti di tutti i bambini e le bambine.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia riconosce ai bambini e alle bambine il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, alla protezione e a un’infanzia felice. Promuove inoltre la parità di diritti per tutti i bambini e le bambine, indipendentemente dalla loro condizione.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in tutto il mondo vengono organizzate iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei bambini e delle bambine. Queste iniziative possono essere di vario tipo, come conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, e attività ludiche.

In Italia, la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è promossa dall’UNICEF Italia. L’UNICEF organizza ogni anno iniziative in tutta Italia per celebrare i diritti dei bambini e delle bambine.

Accadde oggi, il 20 novembre di qualche anno fa

1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda)

1917 – L’Ucraina viene dichiarata una repubblica

1962 – Fine della Crisi dei missili di Cuba: in risposta alla decisione sovietica di rimuovere i suoi missili da Cuba, il presidente statunitense John F. Kennedy cessa il blocco navale sulla nazione caraibica

1966 – Il musical Cabaret debutta all’Imperial Theatre di New York

1975 – Spagna: Juan Carlos di Borbone diventa capo dello Stato provvisorio

1985 – Viene messo in commercio Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo Windows

1992 – Incendio del castello di Windsor. In Inghilterra, un incendio scoppia nella cappella privata del castello di Windsor, divampa per 15 ore e danneggia gravemente la parte nordoccidentale dell’edificio (l’indagine appurerà che il fuoco venne innescato da un riflettore venuto a contatto con una tenda per un lungo periodo di tempo)

1994 – Il governo angolano e i ribelli dell’UNITA firmano il Protocollo di Lusaka in Zambia, ponendo fine a 19 anni di guerra civile (nel 1995 ripresero dei combattimenti localizzati)

1998 – Una corte dell’Afghanistan controllato dai Talebani dichiara Osama bin Laden “un uomo senza peccato” in relazione agli attentati alle ambasciate USA in Kenya e Tanzania

2003 – Michael Jackson viene arrestato dalla polizia con l’accusa di molestie su minori, accusa che comporta una pena di 8 anni di carcere

2007 – Francesco Rutelli, quale Ministro dei Beni Culturali ed ex-Sindaco di Roma, annuncia il ritrovamento del Lupercale sotto il Colle Palatino, avvenuto durante alcuni scavi

2015 – Attentato terroristico in un hotel di Bamako, capitale del Mali: 27 morti

Celebrità nate il 20 novembre

Ana Caterina Morariu – attrice rumena che vive e lavora in Italia (20 Novembre 1980)

Angela Finocchiaro – attrice e comica italiana (20 Novembre 1955)

Francesca Giovannetti – attrice italiana (20 Novembre 1973)

Lorenzo Patane’ – attore italiano (20 Novembre 1976)

Mario Martone – regista teatrale, regista cinematografico e sceneggiatore italiano (20 Novembre 1959)