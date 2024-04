Almanacco 18 Aprile 2024: santi, eventi, nati e scomparsi, aforisma del giorno, consigli di lettura

Siamo nell’almanacco del 18 Aprile. Ecco una guida completa alle ricorrenze, agli eventi e alle figure di spicco legate a questa data.

Santi

San Galdino (Vescovo)

San Calogero di Brescia (Martire)

San Lasreano o Molasso (Abate)

San Perfetto di Cordova (Martire)

San Pusicio (Martire)

Sant’Atanasia di Egina

Sant’Ursmaro (Vescovo-Abate di Lobbes)

Sant’Antusa di Costantinopoli (Vergine, Principessa imperiale)

Santi Eleuterio ed Anzia (Martiri)

Accadde Oggi

1506 – Iniziano i lavori alla Basilica di San Pietro: Un evento epocale che ha dato vita a uno dei monumenti più iconici del mondo, simbolo della cristianità e capolavoro dell’architettura rinascimentale (517 anni fa).

1948 – Prime elezioni della Repubblica italiana: Un traguardo storico che ha sancito la nascita della Repubblica Italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'entrata in vigore della Costituzione (75 anni fa).

Nati in questo Giorno

1480 – Lucrezia Borgia: Figura leggendaria del Rinascimento, abile diplomatica e donna influente, ancora oggi avvolta da un alone di mistero (543 anni fa).

1979 – Giusy Ferreri: Cantautrice italiana di successo, celebre per la sua voce potente e la sua partecipazione a X Factor (44 anni fa).

1991 – Luis Muriel: Attaccante colombiano, talento del calcio internazionale che ha militato anche in Serie A (32 anni fa).

1990 – Luca Dotto: Nuotatore italiano specializzato nelle gare di velocità, plurimedagliato a livello internazionale (33 anni fa).

Scomparsi Oggi

1955 – Albert Einstein: Fisico rivoluzionario, padre della teoria della relatività e icona della scienza moderna (68 anni fa).

1994 – Ruggero Orlando: Giornalista e conduttore televisivo italiano, volto storico della Rai e figura di riferimento dell'informazione (29 anni fa).

Consigli di lettura

“Ora amati” di Roberto Emanuelli. Il testo racconta le vite di due donne, Clara e Anna, entrambe intrappolate in relazioni amorose tossiche. Clara, gestisce una libreria a Roma e è l’amante di Alessandro, mentre Anna, studentessa a Milano, incontra Francesco. Entrambe si sentono non scelte dai loro partner, incapaci di trovare se stesse nell’amore.

Aforisma del giorno

Siete un uomo senza morale! Non ci si guadagna niente, con la morale, capo. Se foste povero come me, non ve ne fregherebbe un tubo. (George Bernard Shaw)