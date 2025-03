Almanacco 1 Marzo

Il 1° marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Sant’Albino (Vescovo)

San Bono di Cagliari (Vescovo e Martire)

San David di Menevia (del Galles, Vescovo)

San Rudesindo (Vescovo)

San Silvio e compagni (Martiri venerati ad Anversa)

San Siviardo (Abate di Anille)

San Suitberto di Kaiserswerth

Sant’Eudocia (Eudossia) di Eliopoli (Martire)

Santa Domnina (Vergine in Siria)

Accadde Oggi

1961: L’Aeronautica istituisce le Frecce Tricolori. Oltre un secolo di storia italiana nei cieli rivive ogni volta che la pattuglia acrobatica entra in azione. Su queste macchine volanti c’è spazio solo per i migliori, scelti per imprimere una firma unica e spettacolare nei cieli con le loro evoluzioni.

1983: In vendita i primi orologi Swatch. Un possibile fallimento trasformato in uno dei maggiori successi commerciali di sempre e in un’icona pop targata anni Ottanta. Iniziò così l’avventura dello Swatch, lanciato per la prima volta in Svizzera, destinato a diventare un oggetto di culto a livello mondiale.

Nati in Questo Giorno

1904: Glenn Miller. Storico trombonista e compositore del genere jazz, che rese popolare dagli anni Venti ai Quaranta, attraverso uno stile vellutato ed orecchiabile anche per i profani della “musica nera”. Nato a Clarinda, Iowa, Miller è celebre per brani come “In the Mood” e “Moonlight Serenade”.

1954: Ron Howard. Nessuno immaginava che l’amico lentigginoso di Fonzie sarebbe entrato un giorno nell’olimpo dei registi più rinomati di Hollywood. Nato a Duncan, Oklahoma, Ronald William Howard capisce presto che la sua strada è dietro la macchina da presa, dirigendo film di successo come “A Beautiful Mind” e “Apollo 13”.

1994: Justin Bieber. Idolo pop dei teenager di mezzo mondo, in quindici anni di carriera ha già accumulato fama e incassi da star più navigata. Canadese di Stratford, deve la sua fortuna a un video su YouTube che lo fece conoscere al mondo. Bieber è noto per hit come “Baby” e “Sorry”.

1974: Romina Mondello. Nata a Roma, è conosciuta come attrice, dopo gli esordi come modella. Finalista nel 1992 a “Miss Italia”, debutta in TV con “Bulli e Pupe” e “Non è la Rai”, affiancando nel 1999 Carlo Conti in “Domenica In”.

1955: Gene Gnocchi. Volto popolare della televisione italiana, che unisce un’inesauribile vena comica a due grandi passioni: il calcio e la musica. Emiliano di Fidenza, in provincia di Parma, Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, ha condotto numerosi programmi televisivi e scritto diversi libri.

Nati… Sportivi

1976: Valerio Vermiglio. Nato a Messina, è un ex pallavolista, di ruolo palleggiatore. Debutta in Serie A nel 1994 con la Sisley Treviso e in Nazionale il 28 maggio 1999. Gioca a Treviso, Salerno, Falconara, Padova, Piacenza e Civitanova, vincendo numerosi titoli nazionali e internazionali.

1996: Ye Shiwen. Nata ad Hangzhou, Cina, è una campionessa olimpica di nuoto. Alle Olimpiadi di Londra 2012 ha vinto l’oro nella finale nei 200 metri misti e nei 400 metri misti, fissando il nuovo primato mondiale in quest’ultima gara.

Scomparsi Oggi

2012: Lucio Dalla. Nel gotha dei cantautori italiani, il Lucio “nazionale” ha dato del tu all’arte nelle sue svariate forme, dalla musica al cinema, passando per la pittura. Nato a Bologna e morto nel marzo 2012 a Montreux, Dalla è autore di brani indimenticabili come “Caruso” e “Attenti al lupo”.

1938: Gabriele D’Annunzio. Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di “Vate”. Nato a Pescara, D’Annunzio è celebre per opere come “Il piacere” e “La figlia di Iorio”.

1773: Luigi Vanvitelli. Tra i più insigni maestri dell’architettura italiana, con opere immortali affermò un suo peculiare stile, a cavallo tra Barocco e Neoclassicismo. Nato a Napoli, Lodewijk van Wittel, conosciuto come Luigi Vanvitelli, è celebre per la progettazione della Reggia di Caserta.