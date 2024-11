Alluvione di Valencia: ad Eboli un centro di raccolta

La comunità di Eboli ha deciso di mostrare la sua solidarietà alle popolazioni spagnole colpite dalle recenti alluvioni, in particolare a Valencia. Presso la sede della Protezione Civile, in via Andrea Morrone, è stato allestito un punto di raccolta di generi di prima necessità.

Un gesto di vicinanza

L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà di aiutare chi è stato colpito da questa grave calamità, ha raccolto in breve tempo l’adesione di numerosi cittadini e associazioni. “In momenti come questi è fondamentale dimostrare il nostro sostegno e la nostra vicinanza a chi sta soffrendo”, fanno sapere i promotori.

Cosa donare

I cittadini possono portare alla sede della Protezione Civile generi alimentari non deperibili, come scatolame, prodotti per l’igiene personale, latte a lunga conservazione, frutta sciroppata, acqua e pasta. Sono graditi anche prodotti per l’infanzia e per l’igiene della casa.