“All’ora del caffè”: ospite Maria Mirra, psicologa

Un caffè con Maria Mirra, autrice di “Oltre il cancro“, una storia autentica e sincera che riflette la complessità e la profondità dell’esperienza umana a contatto con il cancro, nuovo compagno di percorso sempre più frequente nelle nostre vite.

Maria Mirra analizza, volendo essere consapevole di ogni passaggio che influenzerà la sua vita, il percorso da fare, gli step da superare creando un senso di empatia nei lettori, facendoli immedesimare in tutti gli stati d’animo che lei stessa vive.

L’autrice, in qualità di psicologa, ha i giusti strumenti professionali e culturali per comunicare in modo diretto e chiaro i sentimenti che sottendono alla malattia ma si scopre lei stessa carica di forza gentile ed autenticità dal momento che, questa volta, ad essere paziente è lei.

