All’ora del caffè: ospite Gennaro Guida, scrittore

Un caffè con Gennaro Guida, scrittore del territorio che presenta il suo romanzo dal titolo “Quasi un gioco“.

In Edizione LargoLibro, il romanzo inizia con il presentare, uno dopo l’altro, tre personaggi sui quali si costruisce una storia frutto di fantasia in cui l’ironia umana e il mistero degli accadimenti trova una intrigante articolazione. Articolata è anche la modalità di scrittura scelta da Guida, dove la trama del libro viene sospesa per la lettura di articoli di cronaca che fanno di questo romanzo un piacevole racconto ambientato ai nostri giorni.

