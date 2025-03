“All’ora del caffè”: ospite Caterina Infante, scrittrice | VIDEO

Un caffè condiviso con molta spontaneità ed in perfetta sintonia con Caterina Infante, scrittrice del territorio ed autrice del romanzo “Tutto quell’amore“, una storia di sentimenti a contrasto divisa in atti teatrali in cui emerge il flusso di coscienza dei protagonisti-attori ma soprattutto la libera rappresentazione dei pensieri di Caterina che si cela dietro le quinte delle scene delle quali è regista ed autrice.

