“All’ora del caffè”: ospite Antonio Parente, presidente nazionale ANILIS | VIDEO

Un caffè con Antonio Parente, presidente nazionale dell ‘ANILIS, Associazione Nazionale Interpreti della Lingua dei Segni Italiana.

Un’ opportunità per entrare in contatto con una sfera del sociale che attiene alle persone con disabilità sensoriale attraverso il racconto personale e professionale di Antonio, inteso come tentativo ben riuscito di integrazione ed inclusione.

“All’ora del caffè” è un programma tv di InfoCilento che va in onda ogni lunedì e venerdí alle ore 15.00 circa sul canale 79 del DTT.