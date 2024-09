“All’ora del caffè” in compagnia di don Carlo Pisani

Ospite di quest’oggi ‘All’ora del caffè’ Don Carlo Pisani che invita a partecipare al novenario ed alla celebrazione di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre prossimo.

Occasione utile per riflettere con Don Carlo, parroco della città di Agropoli, sui princípi di fraternità e di salvaguardia ecologica attraverso atteggiamenti virtuosi sempre più opportuni in un momento storico di grande complessità come quello attuale.

‘All’ora del caffè’ è un programma che va in onda ogni lunedì e venerdì alle ore 15.00 sul canale tv 79Dtt di InfoCilento.