Allo stadio gratis per la Coppa Italia con InfoCilento

Tutto pronto per Napoli – Frosinone. I partenopei iniziano il loro cammino in Coppa Italia. I ciociari hanno battuto il Torino nel turno precedente e si presentano al “Maradona” senza timori. Si gioca martedì 19 dicembre alle ore 21.

I partenopei potranno contare sul loro pubblico, con le curve già quasi completamente esaurite.

Con InfoCilento sarà possibile assistere gratuitamente alla gara degli ottavi di finale di Coppa grazie ad un Contest social.

Come partecipare

Partecipare è facile. Basterà accedere alla nostra pagina Instagram e seguire le regole:

Segui la nostra pagina Instagram se non lo hai ancora fatto;

Metti un like al post

Commenta una sola volta tagga una o più persone.

Il contest terminerà alle ore 14:30 di lunedì 18 dicembre. Tra i partecipanti verrà sorteggiato un vincitore, annunciato poco dopo la chiusura del contest.

𝗡𝗢𝗧𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗘: rispondi al nostro messaggio in fretta, altrimenti daremo la possibilità al secondo sorteggiato. Abbiamo necessità di comunicare i nomi entro le ore 15:30.

Mantenete d’occhio la nostra pagina perché nei prossimi giorni saranno disponibili biglietti per Roma – Napoli e per il concerto di Venditti e De Gregori in programma al Palazzo dello sport di Roma sabato 23 novembre.