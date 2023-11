“Allo stadio con InfoCilento”, partecipa al contest e vinci 2 biglietti in Tribuna per Napoli-Empoli

Sei tifoso del Napoli e sogni di seguire la tua squadra del cuore al Maradona? Vuoi regalare ad una persona importante l’esperienza di un match allo stadio? Non ti resta che partecipare al nostro contest di Instagram “Allo stadio con InfoCilento”, per te in palio 𝟮 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 in Tribuna per la partita di domenica 12 novembre (12:30), tra 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜 e 𝗘𝗠𝗣𝗢𝗟𝗜.

Come partecipare

Le regole da seguire sono 3: Segui la nostra pagina Instagram se non lo hai ancora fatto; Metti un like al post; Commenta 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗧𝗔 e tagga una o più persone. Il contest terminerà 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 09:30 e il vincitore dopo essere stato selezionato a caso, verrà annunciato poco dopo la chiusura.

Mantenete d’occhio la nostra pagina! Cosa aspetti, ecco il link https://www.instagram.com/p/Czd8uBVKOzh/?igshid=Y2NkYjk0MDhjYg==