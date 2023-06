Allerta meteo Gialla in Campania: possibili temporali, grandinate e raffiche di vento

Allerta meteo della Protezione Civile regionale di colore Giallo per temporali valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani su tutta la Campania.

Le previsioni meteo indicano la possibilità di temporali improvvisi su tutto il territorio campano. Questi fenomeni saranno caratterizzati da una rapida evoluzione e, a scala locale, potrebbero assumere un’intensità particolare in alcuni punti del territorio.

Le previsioni

Durante questa situazione meteorologica, sono attese anche grandinate, fulmini e raffiche di vento. È importante prestare attenzione al rischio idrogeologico, poiché potrebbero verificarsi conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta di massi.

Inoltre, è possibile che si verifichino danni alle coperture e alle strutture provvisorie a causa delle grandinate e delle raffiche di vento. È importante tenere presente il rischio di caduta di rami o alberi. Pertanto, si raccomanda di prestare la massima attenzione, anche in assenza di precipitazioni.

Si ricorda ai Comuni l’importanza di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. È fondamentale seguire i rispettivi piani comunali di protezione civile al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

La Protezione Civile

La Protezione Civile regionale sarà in costante contatto con le autorità locali per monitorare l’evoluzione della situazione e fornire ulteriori aggiornamenti qualora necessario. Si invita la popolazione a rimanere informata tramite i canali ufficiali e ad adottare le misure di precauzione consigliate, evitando di mettersi in pericolo durante l’evento meteorologico.