Allarme truffe agli anziani. Due episodi in 48 ore ad Agropoli

Un nuovo allarme riguarda gli anziani, sempre più spesso vittime di truffe telefoniche. L’ultimo episodio, segnalato da un cittadino di Agropoli, vede come protagonista una donna di una certa età contattata da malviventi che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, l’hanno informata di un falso incidente stradale con protagonista il figlio, chiedendo una somma di denaro per evitare conseguenze legali.

La modalità della truffa

I truffatori, con una certa spregiudicatezza, hanno simulato una chiamata di emergenza, mettendo in allarme la donna e sfruttando il suo istinto materno. Fortunatamente, la prontezza della vittima e la sua capacità di mantenere la calma hanno permesso di sventare il raggiro.

Un fenomeno in crescita

Questo tipo di truffe, purtroppo, è in costante aumento. I malviventi utilizzano sempre nuove tecniche per ingannare le loro vittime, sfruttando la loro buona fede e la loro paura.

Nella giornata di ieri si era verificato un episodio simile in località Madonna del Carmine, sempre ad Agropoli. I malviventi si sono spacciati per forze dell’ordine e si sono presentati presso un’abitazione dicendo ad un’anziana che la figlia aveva investito una ragazza uccidendola, per questo si trovava in carcere. Di qui è scattato il raggiro.

Come difendersi

Per proteggere se stessi e i propri cari da queste truffe, è fondamentale seguire alcune semplici regole: non fidarsi di persone sospette o sconosciuti; verificare l’identità di chi chiama; non consegnare contanti a chi si spaccia per rappresentante di un corpo di polizia, contattare le forze dell’ordine o un familiare nei casi sospetti.