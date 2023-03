Allarme nel Vallo di Diano: proseguono i furti, il colpo a Sala Consilina

Questa notte, dei ladri sono entrati in azione presso un ufficio ticket nella zona di Sala Consilina. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi hanno avuto tutto il tempo per agire indisturbati. In particolare, hanno tentato di aprire la cassaforte dell’ufficio ticket, smontando la serratura.

I fatti

Purtroppo, i ladri sono riusciti a portare via una macchinetta per fare il caffè. Si tratta di un furto certamente di poco conto, ma che comunque arreca fastidio e preoccupazione.

Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso. Speriamo che questi fatti non si ripetano in futuro e che gli autori del furto vengano identificati e puniti.

Furto a Trinità: denaro e preziosi portati via

Purtroppo, questo non è il primo furto che si verifica nella zona di Sala Consilina in questi giorni. Due giorni fa, infatti, dei ladri hanno messo a segno un altro colpo in un’abitazione nella frazione di Trinità.

In quella circostanza, i malviventi sono riusciti a portare via denaro e preziosi. Si tratta di un furto particolarmente grave, che arreca danno sia dal punto di vista economico che psicologico.

Siamo in attesa di ulteriori sviluppi e speriamo che la polizia riesca a trovare gli autori di questi crimini. Intanto, invitiamo tutti i cittadini della zona a prestare particolare attenzione alla sicurezza delle proprie abitazioni e a segnalare qualsiasi sospetto alle autorità competenti.