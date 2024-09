Allarme Listeria: ritirato lotto di insalate prodotte da azienda salernitana

La cooperativa agricola Ortoromi di Bellizzi ha dovuto ritirare dal mercato un lotto di insalate in busta a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana. La segnalazione è arrivata ieri sera con la pubblicazione di 22 avvisi sul sito del Ministero della Salute.

Il rischio Listeriosi

La Listeria monocytogenes può causare la listeriosi, una grave infezione che, sebbene rara, può provocare sintomi come gastroenterite, febbre, mal di testa e rigidità nucale. Nei casi più gravi, la listeriosi può portare a setticemia, encefalite e meningite, soprattutto nelle persone anziane, nei bambini piccoli e nelle donne incinte.

Prodotti coinvolti e misure di sicurezza

I prodotti coinvolti nel richiamo sono diverse tipologie di insalate in busta, tra cui iceberg, lattuga e miste, vendute sotto diversi marchi e distribuite in numerosi supermercati italiani. L’elenco completo dei prodotti e dei lotti interessati è disponibile sul sito del Ministero della Salute.

L’azienda ha invitato tutti i consumatori in possesso di questi prodotti a non consumarli e a riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati per ottenere un rimborso. I supermercati sono tenuti a rimuovere immediatamente dagli scaffali tutti i prodotti coinvolti nel richiamo e ad informare i consumatori.