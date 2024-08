Allarme incendi: chiude il castello Arechi. Ancora roghi nel Vallo di Diano

La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura del Castello Arechi a partire da oggi, 8 agosto 2024, fino a nuova disposizione, a seguito di sopravvenute situazioni di pericolo impreviste e imprevedibili conseguenti all’incendio del 31 luglio scorso.

La decisione si è resa necessaria dopo la nota del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio dell’Ente del 7 agosto 2024 che evidenzia come nelle ultime ore siano comparse nuove problematiche. Al momento quindi non sussistono le dovute condizioni di sicurezza sia per i visitatori che per i personale: il castello rimarrà chiuso fino alla totale messa in sicurezza di tutta l’area.

La situazione nel Vallo di Diano

Intanto non si arresta l’incendio sui monti della Maddalena a Sala Consilina in località “San Raffaele”. La cittadina da una settimana vive l’incubo di svegliarsi tra la coltre di fumo acre e le sue belle montagne in fiamme.

Sono a lavoro, senza fermarsi, tutte le squadre AIB della Comunità Montana Vallo di Diano oltre agli elicotteri e mezzi aerei che cercano in tutti in modi di spegnere l’incendio. Le fiamme si sono diffuse ora in una zona molto impervia. Senza tregua si sta lavorando ormai da sette giorni.

Il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano e tutti i componenti dell’amministrazione comunale, ma anche i consiglieri di opposizione, seguono da vicino le operazioni con la massima disponibilità per sostenere la popolazione.

Anche ad Auletta ieri un rogo si era sviluppato in un terreno, ma fortunatamente grazie alla prontezza dei proprietari, insieme ad alcune persone del posto e agli operai dell’AIB della Comunità Montana si è evitato che il rogo si propagasse.