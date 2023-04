Allarme in tutto il Cilento: «attenzione a questa nuova truffa»

Allarme truffe in tutto il comprensorio salernitano. Dal Capoluogo al Cilento le forze dell’ordine e gli amministratori locali stanno invitando i cittadini a fare attenzione. È stata segnalata, infatti, la presenza di falsi volantini del Ministero dell’Interno affissi sul territorio.

Il contenuto del documento

Nel documento intestato al Dipartimento della pubblica sicurezza, si comunica ai cittadini che le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private al fine di verificare la presenza di eventuali non residenti.

A loro è chiesto di presentare, su richiesta, documento di identità con foto e indirizzo di residenza, documento di locazione e contratto di fitto, nonché altri documenti atti a comprovare la presenza in domicilio diverso dalla residenza. Ovviamente tutto falso. Il Ministero dell’Interno non invierà alcun addetto ad effettuare tali verifiche e non ce ne sarebbe nemmeno bisogno. Ecco allora che è scattato l’allarme truffe.

L’invito delle forze dell’ordine e delle autorità

Stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine i malviventi anticiperebbero la richiesta di accesso agli appartamenti con questi avvisi. Approfitterebbero quindi delle persone in buona fede per accedere alle abitazioni e magari mettere a segno dei furti. L’invito è comunque a non aprire la porta a sconosciuti e comunque a non esibire alcun documento.