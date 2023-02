Allarme furti, paura tra i residenti ad Albanella: ieri ladri ancora in azione

Gli abitanti delle aree rurali di Albanella sono terrorizzati dal pericolo dei ladri. I furti degli ultimi giorni hanno scosso la popolazione e ieri sera, i cittadini, sono stati costretti ad allertare i Carabinieri che, giunti dalla compagnia di Agropoli, hanno perlustrato località Cerrina, via San Chirico e via Vuccolo Cappasanta.

L’episodio

Erano passate da poco le 21:00, la zona a quell’ora è molto buia, quando un residente ha intravisto in via San Chirico un auto procedere a fari spenti e delle persone sospette avvicinarsi ad un’abitazione poco distante dalla sua casa.

Accorgendosi di essere stati visti, il conducente dell’auto, non si sa se in compagnia di un altro complice all’interno del veicolo, si è dato alla fuga lasciando nei pressi dell’abitazione presa di mira quelli che erano, con ogni probabilità, tre complici.

Quest’ultimi, tutti e tre incappucciati, stando alle dichiarazioni dei residenti, prontamente si sono dileguati attraverso i campi fino a far perdere le loro tracce.

Le reazioni

“Dopo quello che è accaduto ai nostri vicini nei giorni scorsi non riusciamo a vivere tranquilli, quello che è accaduto ieri sera, poi, ci ha spaventati ancora di più perché significa che nonostante nella zona siamo già tutti in allerta dopo i furti messi a segno, questi malviventi continuano a tenerla di mira. Mio marito è rimasto sveglio fino all’alba per accertarsi che i tre malviventi nascosti nei dintorni non fossero pronti a mettere a segno un altro colpo”, ha affermato una residente la cui abitazione è proprio adiacente alla strada in cui gli uomini incappucciati sono stati avvistati.

Nella zona i residenti chiedono più controlli, tutto il vicinato è in stretto contatto tanto che ogni qualvolta qualcuno avvista auto o persone sospette avverte gli altri, da giorni non chiudono occhio e non si allontano dalle loro abitazioni per paura di essere privati dei loro effetti personali.

“Chiediamo la vicinanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine, non possiamo continuare a vivere con questa paura addosso” ha affermato un altro cittadino.

I ladri, stando alle prime ricostruzioni, hanno esaminato molto bene la zona perché ieri sera, a fari spenti, stando a quanto raccontato, si stavano dirigendo verso le abitazioni del luogo dopo aver imboccato una stradina privata che in pochi conoscono.