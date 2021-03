Ancora furti ad Albanella: cittadini esasperati

ALBANELLA. E’ allarme furti ad Albanella. Da tempo i cittadini stanno registrando atti predatori ai danni di abitazioni, garage, cantine. Nel mirino dei ladri non solo soldi e preziosi ma anche attrezzature.

Gli ultimi episodi questa notte. Ignoti, stando alle denunce dei residenti, hanno tentato di di accedere in alcuni abitazioni tra via Perelle e via Santa Croce.

Furti ad Albanella l’allarme dei residenti

«Grazie ad alcuni residenti della zona che si sono accorti subito di alcuni movimenti sospetti – spiega un cittadino – i malavitosi non sono riusciti ad ottenere il massimo del bottino ma hanno comunque creato tensioni e paure nella famiglie».

La situazione inizia a diventare preoccupante. Sono troppi i furti ad Albanella, andati a segno o solo tentati ma che comune minano la tranquillità della comunità.

Episodi simili si registrano anche in altri centri limitrofi, da Altavilla Silentina ai comuni degli Alburni. Ma non solo: nelle scorse settimane anche Capaccio Paestum ed Agropoli hanno subito l’azione di malviventi, alcuni dei quali individuati dai carabinieri. Purtroppo, però, l’emergenza continua.

L’appello

Dopo gli ennesimi furti registrati in queste notti ad Albanella arriva l’appello dei cittadini alle autorità e alle forze dell’ordine a prendere provvedimenti: «la situazione sta diventando pericolosa e insostenibile».