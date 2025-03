Allarme furti nella Valle del Calore: diversi i colpi in poche ore

Sembra essere precipitata in un incubo la Valle del Calore dove non si placa l’emergenza furti: dopo il colpo messo a segno a danno di due anziani di località Mainardi, a cui sono stati sottratti soldi e oro dai ladri proprio mentre erano in casa, anche ieri sera le segnalazioni si sono susseguite: da una casa poco distante dei malviventi sono scappati senza, per fortuna, portare a termine il colpo, ma spaventando i proprietari che hanno trovato una scala posizionata vicino al balcone.

Ladri scatenati

Sempre nella stessa zona, i ladri, hanno provato ad introdursi in un noto ristorante, sito a pochi metri dall’imbocco della Fondovalle Calore, ma anche qui sono stati messi in allarme dai sospetti dei proprietari e sono fuggiti. Nel vicino comune di Roccadaspide, invece, un colpo è stato messo a segno all’interno di un’abitazione sita, di preciso, in località Doglie. I malviventi hanno agito in pochi secondi riuscendo a portare via delle collane oro e piccoli oggetti di valore.

Gli interventi

Sul posto sono giunti i carabinieri della Radiomobile di Agropoli. I cittadini, oramai, sono in allarme e sono troppi gli episodi in cui i ladri entrano nelle abitazioni mentre i proprietari sono all’interno delle stesse portandoli a temere, così, oltre al danno materiale, aggressioni fisiche come è già accaduto in diversi casi.