Allarme furti negli Alburni: furto da 7000 euro ai danni di un bar-tabacchi, i ladri sfidano i controlli del sindaco Orco

Solo pochi giorni fa il sindaco, Giacomo Orco, aveva annunciato di aver intensificato i controlli atti a prevenire i fenomeni di illegalità sul territorio di Sicignano degli Alburni, i ladri, tuttavia, non hanno temuto di essere scoperti e, nemmeno dinanzi all’eventualità di essere acciuffati dai dispositivi di videosorveglianza e dalle forze dell’ordine, si sono fermati.

I ladri hanno agito nella notte

Avrebbero agito in cinque nella notte tra il 2 e il 3 aprile, presso il bar della famiglia Pizzicara sito in località Zuppino.

Il titolare, però, abitando al piano superiore dello stabile in cui è ubicato l’esercizio commerciale, si è svegliato sentendo il suono dell’antifurto e ha dato l’allarme.

La dinamica

I malviventi che, come si evince dai filmati delle telecamere del bar-tabacchi, hanno agito con il volto coperto da un passamontagna, sono riusciti subito a fuggire a bordo di un’auto rimasta ad attenderli poco distante dall’attività.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli che, in queste ore, stanno vagliando i filmati nel tentativo di risalire all’identità dei malviventi che sarebbero riusciti a portare via merce per un valore di circa 7000 euro.