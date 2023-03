Allarme furti: la stessa auto utilizzata per due tentativi di furto in due comuni diversi del Cilento

La golf nera su cui viaggiavano i ladri che, ieri sera, verso le 21:00, avrebbero tentato di mettere a segno il furto in via Santa Rosa di Roccadaspide, sembrerebbe la stessa avvistata, poco prima, ad Albanella dove alcuni malviventi avrebbero provato ad introdursi all’interno di un appartamento del centro.

La ricostruzione

I residenti dei due comuni presumono che si possa trattare della stessa banda perché a lasciarlo intuire sono le tante similitudini tra i due tentativi, fortunatamente sventati, di furto: i malviventi sarebbero scappati da Albanella verso le 20:00 e sarebbero giunti a Roccadaspide poco dopo, verso le 21:00, gli orari, dunque, coincidono, a bordo dell’auto, una golf nera appunto, in entrambi i casi, sarebbero stati visti tre uomini e le modalità in cui avrebbero agito nei due comuni sono identiche: per introdursi all’interno delle abitazioni avrebbero provato ad arrampicarsi dalle grondaie per salire sui balconi ed entrare da lì.

Il precedente

Entrambi i tentativi sono stati fermati dai residenti che hanno messo in fuga i ladri urlando subito dopo averli scorti. Ma sul territorio è tornato l’incubo dei furti organizzati da vere e proprie bande.

Nella parte alta del centro urbano, si è verificato un tentativo di furto in un appartamento. Tre ladri hanno tentato di entrare nell’abitazione arrampicandosi dal balcone e rompendo un vetro per entrare all’interno. Tuttavia, le loro intenzioni sono state sventate dalle urla di una vicina dei proprietari dell’abitazione.

I ladri sono fuggiti a bordo di una Golf nera e le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini. Purtroppo, questo non è l’unico tentativo di furto nella zona, in particolare nelle aree interne.