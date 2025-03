Allarme furti e cani randagi a Teggiano: consigliere D’Elia chiede consiglio comunale straordinario

Nella giornata di ieri, il Consigliere Comunale indipendente di Teggiano, Conantonio D’Elia ha presentato una proposta di deliberazione e una relazione illustrativa con l’obiettivo di convocare una seduta straordinaria del Consiglio Comunale.

I temi

L’ordine del giorno riguarda due temi cruciali per la sicurezza e la qualità della vita urbana: la prevenzione dei furti alle abitazioni nelle ore notturne particolarmente diffuso a Teggiano e nell’intero comprensorio valdianese e la problematica relativa ai branchi di cani randagi.

Il documento fa riferimento all’articolo 7 dello Statuto comunale, che impegna il Comune a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente naturale. Il Consigliere D’Elia ha sottolineato il recente aumento dei furti e tentativi di furto nelle abitazioni di Teggiano, fenomeno che ha messo in allarme la popolazione, spingendola a ricorrere persino alla vigilanza autodisciplinata. Inoltre, è stato evidenziato l’allarme per gli episodi di aggressioni da parte di branchi di cani randagi.

Le proposte del consigliere comunale

La proposta include una serie di misure per rafforzare la sicurezza urbana, tra cui l’intensificazione della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e l’impiego delle forze di polizia municipale anche durante le ore notturne. Inoltre, viene proposto l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza con l’introduzione di droni per monitorare aree più isolate, come campi e boschi, spesso utilizzate dai malviventi e dai cani randagi.

Il Consigliere D’Elia ha inoltre chiesto il coinvolgimento delle autorità competenti, come il Prefetto e il Questore di Salerno ed il Comando Provinciale dei Carabinieri e la collaborazione con il Comando di Polizia Locale per attuare strategie di prevenzione e contrasto efficaci.