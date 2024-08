Allarme furti: due colpi a Velina, uno ad Agropoli

Ancora delle segnalazioni di furti nel Cilento, questa volta a Velina di Castelnuovo Cilento ed Agropoli. Nel primo caso ignoti sono entrati in due abitazioni di una palazzina in Via Arbosto, agendo completamente indisturbati.

Furti a Velina: il modus operandi dei malviventi

In una casa i malviventi sono entrati dalla porta d’ingresso ed hanno messo l’appartamento completamente a soqquadro. Successivamente hanno fatto irruzione anche in un’altra abitazione rompendo il vetro di un balcone ed entrando nella sala da pranzo. Anche in questo caso hanno lasciato l’appartamento sotto sopra.

Non è da escludere che gli episodi siano collegati con quello avvenuto ieri sera al Bivio di Acquavella, frazione di Casal Velino.

Colpo ad Agropoli

Intanto un furto si è registrato nella serata di ieri anche ad Agropoli. In questo caso i malviventi hanno agito incuranti che all’interno di un’abitazione di via Dante Alighieri fossero presenti anche i proprietari.

Sono quindi riusciti alle stanze site al primo piano arrampicandosi alla ringhiera di un balcone riuscendo a portare via oggetti di valore. Successivamente si sono dati alla fuga. Del caso sono stati informati i carabinieri che hanno avviato le indagini sul caso.

Cresce la preoccupazione per questi episodi che ormai si ripetono con frequenza.