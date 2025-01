Allarme furti: colpo in casa del sindaco di Buccino

Il sindaco di Buccino, Pasquale Freda, è stato vittima di un furto nella sua abitazione. Lo stesso primo cittadino ha voluto condividere la sua esperienza sui social media, lanciando un appello alla comunità e condannando fermamente l’accaduto.

“Vedere violata la propria intimità è una sensazione spiacevole. Molto“, ha scritto il sindaco, esprimendo il dispiacere per l’accaduto. “I delinquenti esistono, le persone cattive ci sono“, ha aggiunto, sottolineando la necessità di una riflessione sulla società e sui valori.

Un appello alla comunità

Il messaggio del sindaco si è rivolto in particolare ai responsabili del furto, invitandoli a riflettere sulle loro azioni: “La strada non è questa. La soluzione non è questa. Questa è solo cattiveria“. Freda ha sottolineato come la criminalità non sia la soluzione a nessun problema e ha espresso il desiderio di vivere in una società più giusta e sicura.

Le modalità del furto

Il sindaco ha rivelato alcuni dettagli sul furto, raccontando che i malviventi si sono introdotti nella sua abitazione provenendo dai terreni circostanti e hanno addirittura addormentato il suo cane per compiere il furto. Questo episodio sottolinea la determinazione dei ladri e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza.

La notizia del furto ha suscitato grande rabbia ma anche solidarietà nella comunità di Buccino. Tanti cittadini hanno espresso la loro vicinanza al sindaco e hanno condannato l’accaduto.