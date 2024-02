Allarme furti a Moio della Civitella e Novi Velia: parlano i cittadini | VIDEO

C’è tanta paura a Novi Velia e Moio della Civitella, dopo i tenetati furti in abitazione avvenuti in questi giorni. C’è chi preferisce non parlare e chi, invece, rievoca episodi di cui è stato vittima nel passato. Preoccupazione massima anche per chi gestisce attività commerciali.

Le ronde e i posti di blocco vengono indicati come i migliori deterrenti. L’attenzione da parte delle forze di polizia è massima: a Novi Velia ci ferma la polizia locale che ci chiede i documenti per i “troppi movimenti in paese, di questi tempi non si sa mai”.