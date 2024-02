Alla guida sotto l’effetto di alcool: ferito 49enne sulla Rofrano – Sanza

Nel pomeriggio di giovedì 4 Febbraio, un incidente grave si è verificato sulla strada provinciale 18b, nel tratto tra Rofrano e Sanza. Un uomo di 49 anni, residente a Sanza, ha perso il controllo della sua Fiat Croma schiantandosi contro un albero ai margini della carreggiata.

Intervento dei sanitari

L’impatto è stato violento, danneggiando gravemente l’automobile e causando ferite al conducente. Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente, trasportando il ferito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le cure necessarie.

Uomo positivo all’alcol test

Durante l’assistenza medica, sono stati eseguiti gli esami alcoolemici e tossicologici, risultando positivi per il 49enne. Le condizioni dell’uomo sono serie, con la rottura del bacino, dei polsi e numerose escoriazioni sul corpo. Tuttavia, secondo i medici del nosocomio vadianese, non è in pericolo di vita, ma la prognosi è di 30 giorni.

Indagini dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri, coordinati dal Luogotenente Pino Bosco, insieme ai colleghi della Stazione di Sanza, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino, sono intervenuti per raccogliere importanti prove sull’incidente. Determinare l’esatta dinamica e le cause della fuoriuscita dell’automobile dalla carreggiata è al centro delle indagini. Inoltre, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida.