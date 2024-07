Alfano, partiti i lavori in via Croce

Sono finalmente partiti i lavori di risanamento idrogeologico su via Croce ad Alfano. L’importante intervento, affidato alla Ditta Gregorio di Piaggine, è stato consegnati in settimana alla presenza della Sindaca Elena Anna Gerardo.

Si tratta di un’opera attesa da tempo, un intervento importante per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.

I lavori, hanno avuto un iter burocratico complesso e prevedono la realizzazione di una serie di opere di consolidamento del versante.

Lavori nel centro di Alfano

“Trattandosi di lavori che coinvolgono il centro del paese, chiedo ai cittadini di pazientare per gli inevitabili disagi che cercheremo di contenere al minimo”, ha spiegato la sindaca Gerardo.

L’intervento di risanamento idrogeologico su via Croce prevede una spesa di circa trecentomila euro.

Il comune di Alfano, recentemente, è risultato anche destinatario di ulteriori fondi per progettazione interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nello specifico per la messa in sicurezza Vallone Melillo – Rione San Pietro e Via Fontana dell’abitato di Alfano – lungo i versanti lapidei incombenti sulla S.R EX.SS 18.