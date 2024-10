Alberi di limone per abbellire la frazione Cosentini: l’iniziativa dell’associazione Meridiani

Una forte spinta verso un futuro più sostenibile e sicuro arriva dalla comunità di Montecorice. Una petizione popolare, promossa dall’Associazione “Meridiano” e sottoscritta da oltre 250 cittadini, chiede l’intervento urgente dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza del muro del viale principale della frazione di Cosentini e migliorarne il decoro.

L’iniziativa

L’iniziativa, che ha raccolto l’adesione di numerose personalità del mondo accademico, medico e culturale, ha come obiettivo primario la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del borgo. Oltre alla messa in sicurezza del muro, la petizione propone anche la piantumazione di alberi di limone, donati dal Corpo Forestale, lungo via Scipione Landulfo.

“Meridiano”, guidata da Giorgio Mellucci, si è distinta negli ultimi anni per numerose iniziative volte alla valorizzazione del territorio cilentano. Tra queste, la richiesta di cittadinanza onoraria per i dottori Mario e Domenico Malzoni e l’intitolazione di una rotatoria al senatore Basilio Focaccia.

“L’idea di fondo – spiega Mellucci – è quella di creare un percorso turistico che valorizzi i borghi e i parchi naturali della zona, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile. La messa in sicurezza del muro e la piantumazione degli alberi sono solo i primi passi di un progetto più ampio che mira a rendere Cosentini un borgo ancora più bello e accogliente“.

La palla passa ora all’amministrazione comunale.