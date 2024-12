Albanella: un concorso di Natale per i cittadini di quattro comuni

Al concorso di Natale promosso dall’Organizzazione di Volontariato “Ho un sogno Movimento”, con sede ad Albanella, potranno partecipare gli abitanti di ben quattro comuni. Oltre al centro dove l’Odv opera anche i cittadini Altavilla Silentina, Capaccio Paestum e Roccadaspide potranno aderire inviando i video e le foto delle decorazioni natalizie realizzate per la propria abitazione.

La partecipazione

La partecipazione è gratuita per tutti e il materiale potrà essere inviato tramite la chat di Facebook o tramite Whatsapp agli organizzatori, a partire dal giorno 8 dicembre.

Il post che entro le ore 24:00 del 26 Dicembre 2024 avrà ricevuto più like sarà decretato vincitore.

Per chi avrà realizzato le decorazioni più belle il premio consisterà in un cesto a base di prodotti tipici offerti da un noto caseificio della zona.

Il premio verrà consegnato presso l’abitazione del vincitore alla presenza dei rappresentanti dell’ETS “Ho un sogno Movimento OdV” e dei delegati del caseificio che ha sostenuto l’iniziativa.

Per tutte le informazioni sul concorso natalizio e per avere i recapiti utili per l’invio del materiale, oltre ai parametri relativi alla grandezza delle foto e dei video da ammettere al concorso, ci si potrà rivolgere agli organizzatori al numero di telefono 391-3097789 o si potranno consultare le pagine social dell’associazione.