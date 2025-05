Albanella: tutto pronto per i Solenni festeggiamenti in onore di Santa Sofia, ecco il programma

Il Comitato Festa “Insieme per Santa Sofia” della Parrocchia San Matteo Apostolo guidato dal Parroco don Carlo Ciocca, presieduto da Stefania Lettieri e con il patrocinio del comune di Albanella, ha stilato l’intero programma dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Sofia Vedova e Martire che si svolgeranno ad Albanella dal 6 al 16 Maggio 2025.

Il programma

Ricco il programma delle celebrazioni con inizio del novenario da martedì 6 maggio a mercoledì 14 maggio alle ore 18.30 presso il Santuario di Santa Sofia. Mercoledì 14 maggio ore 18.30 Sante Cresime. Messa Presieduta dal Vescovo Vincenzo Calvosa. Giovedì 15 maggio solennità di Santa Sofia vedova e martire di Albanella Messe solenni: Ore 9.30 Ore 11.30 presieduta da Don Ernesto Nunziata – Vicario Foraneo Ore 18.30 e a seguire Processione per le vie del paese. Tra i festeggiamenti civili sono previste:15 maggio ore 08.30 Arrivo del concerto Bandistico Accademia Musicale Altavilla – Magliano; Accoglienza delle cente votive all’ingresso del paese. 15 maggio ore 18.30 Santa Messa allietata dal piccolo coro dei ragazzi dell’Oratorio Albanella “Le nuove Stelle Alpine” 15 maggio dopo Processione Fuochi Pirotecnici a cura della ditta Pirotecnica di Contente Angelo. 15 maggio ore 21.00 Start Show Stereo Italy live Showcase Le One Dj set by Zeno Con le sonorità innovative della nuova scena musicale, il giovane artista si esibirà sul palco per ascoltarlo in un suo live showcase, tutto da ascoltare e ballare, accompagnato in console da dj Zeno. Piazzale Santa Sofia – Albanella. 15 maggio dopo concerto Estrazione della Lotteria.

Tra fede e tradizione

Il programma ricco e variegato, spazia dagli eventi religiosi alle manifestazioni musicali, ludiche e sportive. Ricordiamo infatti il tradizionale appuntamento con i Giochi di Santa Sofia organizzati dal Forum dei Giovani presieduto da Vito Guarracino. Sabato 10 e Domenica 11 maggio a partire dalle ore 15 presso l’area Sportiva di Santa Sofia, tanti giochi all’insegna del divertimento. 16 maggio Sedicesimo anniversario della consacrazione a Santuario di Santa Sofia Messa ore 19.00 Estrazione della figlie di Santa Sofia.

Il comitato festa ringrazia la comunità per l’impegno e il contributo per la buona riuscita dei festeggiamenti. La Festa di Santa Sofia è un momento di grande condivisione e partecipazione di fede, invitiamo tutti a partecipare numerosi a questi eventi, per vivere insieme l’atmosfera di festa e devozione che caratterizza questa celebrazione.