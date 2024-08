Le Notti di Santa Sofia: un evento imperdibile nell’Oasi di Bosco Camerine

Le Notti di Santa Sofia tornano a illuminare l’Oasi di Bosco Camerine con una nuova edizione ricca di eventi e sorprese. Dal 17 al 19 agosto 2024, questa manifestazione offrirà tre serate indimenticabili, in una cornice naturale suggestiva, pensate per coinvolgere e intrattenere visitatori di tutte le età.

La manifestazione, nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio di Albanella, pone particolare attenzione all’Oasi di Bosco Camerine, conosciuta anche per la presenza della Rosa di Santa Sofia, un fiore simbolo di questo luogo, dedicato alla Santa Patrona di Albanella. Secondo la leggenda, le donne del posto utilizzavano un infuso di petali di questa rosa, noto come “Elisir di lunga Giovinezza”, per lavarsi il viso, attribuendo al fiore proprietà miracolose e considerandolo un segno di gratitudine della santa verso la popolazione locale.

“Le Notti di Santa Sofia sono un’occasione per riscoprire le radici culturali e le tradizioni del nostro territorio, in un contesto unico come l’Oasi di Bosco Camerine,” dichiara il sindaco Renato Josca.

Il programma dell’evento è stato studiato per offrire intrattenimenti per tutte le età. Ogni giorno, a partire dalle ore 18:00, i più piccoli potranno vivere momenti di magia con spettacoli di bolle di sapone, rappresentazioni animate, laboratori creativi e l’incontro con personaggi incantati come fatine e principesse. Non mancheranno dolci sorprese, come, splendide passeggiate sugli asinelli lo zucchero filato, palloncini modellabili e l’incontro con Peter Pan e la Fata Trilly, per rendere l’esperienza ancora più magica.

La musica sarà protagonista delle serate, con esibizioni che spaziano dalla musica popolare alla canzone d’autore. Il 17 agosto, il gruppo Sunaria coinvolgerà il pubblico con ritmi travolgenti di musica popolare. Il 18 agosto sarà un giorno particolarmente speciale: oltre all’esibizione di Beppe Cirillo, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare alla suggestiva Tammurriata sul Sentiero di Santa Sofia, un’esperienza che coniuga tradizione, ritmo e spiritualità lungo un percorso simbolico e affascinante, mentre la chiusura, il 19 agosto, vedrà l’esibizione dei STAY TUNED.

Durante tutta la manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare le antiche ricette locali, dai saporiti antipasti ai dolci tradizionali, come pure una varietà di cocktail per un’esperienza culinaria che esalterà i sapori autentici del territorio, immersi in un’atmosfera incantata.

Le Notti di Santa Sofia rappresentano un appuntamento imperdibile per vivere momenti di svago, cultura e condivisione, celebrando le tradizioni che rendono unico il nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi per un evento che saprà affascinare grandi e piccini.