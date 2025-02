Albanella, settimana da incubo per i furti: nel mirino diversi comuni del Cilento e degli Alburni

Quella appena trascorsa è stata una settimana da incubo per gli abitanti di Albanella e delle sue frazioni, ancora una volta prese di mira dai ladri.

I colpi

Pochi giorni fa nella contrada Bosco, in via Santa Tecchia, in pochi minuti dei malviventi sono riusciti a portare via dei beni di diverso valore da ben due abitazioni. A quanto pare, in entrambi i casi, i ladri sono riusciti ad introdursi all’interno delle case dai balconi e ad agire indisturbati mentre i proprietari dormivano. E solo poche ore dopo una segnalazione è arrivata anche dalla frazione di Borgo San Cesareo, mentre due giorni fa ad essere presa di mira dai malintenzionati è stata via Tempia della Guardia, da dove però, i ladri sarebbero fuggiti senza riuscire a mettere a segno, per fortuna, nessun colpo. Nelle ultime ore le segnalazioni di serrature forzate, anche presso un’attività commerciale di Albanella, e avvistamenti sospetti di uomini incappucciati datisi alla fuga appena scorti dai residenti, sono state numerosissime.

Allarme tra i cittadini

Una situazione insostenibile, dicono i cittadini che si sono organizzati attraverso dei gruppi Whatsapp per informarsi a vicenda e tempestivamente su eventuali presenze sospette. “Da mesi ad Albanella viviamo nel terrore dei ladri, il bilancio dei furti avvenuti negli ultimi due anni è drammatico, ci sono tantissime famiglie che, dopo essere state vittime dei ladri, hanno dovuto rimboccarsi le maniche perché i malviventi gli hanno portato via i sacrifici di una vita” hanno lamentato dei residenti che hanno preferito rimanere anonimi preoccupati dalle notizie di quanto accaduto nel vicino comune di Capaccio dove, poche settimane fa, un uomo è stato picchiato dai ladri che tentava di fermare, in pieno centro cittadino. “Abbiamo paura che ci privino dei nostri beni, ma anche che, se ci ritroviamo faccia a faccia con i ladri, questi possano rivelarsi aggressivi e farci del male” hanno affermato i cittadini.

Un intero territorio nella morsa dei ladri, dunque e nelle ultime settimane l’allarme riguardo a persone sospette e mai viste prima scorte mentre si aggiravano vicino a delle abitazioni è giunto anche da Altavilla Silentina, tra i comuni più colpiti dai furti negli ultimi tempi tanto che il Sindaco Cembalo ha invitato a denunciare alle Forze dell’Ordine anche eventuali situazioni sospette, e dai comuni degli Alburni come Controne e Postiglione.

Maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine anche nelle ore notturne e incremento dei dispositivi di videosorveglianza è tutto quello che i cittadini continuano a chiedere alle istituzioni.