Ancora furti nel Vallo di Diano: ladri in azione a Teggiano. Paura anche nel Cilento

Il Vallo di Diano è ormai nel mirino dai ladri. Dopo una serie di colpi e tentati furti tra il comune di Sala Consilina, dove è stata rubata un’auto, anche nei comuni di Polla, furti in diverse case e due auto rubate, e Auletta i ladri si sono introdotti in un’abitazione mettendo a soqquadro le case per cercare oggetti di valore e denaro.

Paura a Teggiano

Due furti si sono registrati ieri in tarda serata anche nel comune di Teggiano, i malviventi infatti hanno portato via oggetti di valore e denaro. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Sala Consilina che sono stati allertati dai proprietari di casa dopo l’amara scoperta.

I Carabinieri guidati dal capitano Veronica Pastori lavorano senza sosta per cercare di assicurare i ladri alla giustizia . Inoltre in alcuni comuni i cittadini si stanno organizzando con gruppi social con l’obiettivo di controllare le aree e comunicare prontamente se sono presenti auto o persone sospette visto i numerosi episodi di furti nel Vallo di Diano.

I controlli

Per quanto riguarda i controlli del territorio stanno aumentando i posti di blocco e le verifiche da parte dei militari dell’Arma, inoltre sono in arrivo e in alcune occasioni sono già arrivati dei rinforzi . Inoltre da tempo l’associazione “Schierarsi” chiede la creazione del Commissariato per avere un rinforzo in più nel Vallo di Diano sia contro le microcriminalità che le criminalità organizzate.

La situazione ad Agropoli

Ma l’allarme furti non interessa soltanto il comprensorio valdianese. Paura anche nel Cilento. Ieri ad Agropoli i malviventi sono entrati in azione in una delle traverse del lungomare San Marco, nonostante la presenza nelle abitazioni dei proprietari. Colpi anche nelle contrade rurali di Albanella.